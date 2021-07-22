«Ответьте, доктор!»: задайте вопрос о восстановлении после COVID-19 главврачу иркутской городской больницы №6 Нине Валиулиной. Фото: Анны САКАЗОВОЙ

Третья волна коронавируса в Иркутской области напугала многих – вирус стал злее, переносить его сибиряки стали тяжелее. Вопросов о COVID-19 – много и получать ответы на них нужно у специалистов. Специально для этого «Комсомольская правда» и Общественная палата Иркутска запустили акцию «Ответьте, доктор!». Спросить о наболевшем может каждый житель региона.

В гостях у «Комсомолки» уже побывали главный врач городской больницы №5 Ольга Клевцова, главный врач ИГКБ №8 Жанна Есева и заведующая женской консультации Елена Кокунова. Встречи с медиками, как и обещали, продолжим проводить каждую неделю.

Новым гостем проекта «Ответьте, доктор!» станет главный врач ОГБУЗ Иркутская городская больница №6, невролог Нина Владимировна Валиулина. Разговор пойдет о восстановлении после болезни, тема эфира «Реабилитация после COVID-19». Свои вопросы можете задавать включительно до 27 июля и во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭФИРУ

Это можно сделать несколькими способами.

1. Слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

2. Смотрите на телеканал «ТИВИСИ».

3. Слушайте, смотрите и читайте на irk.kp.ru, где на главной странице увидите статью или баннер «Ответьте, доктор!», кликнув на нее, сможете прослушать эфир или посмотреть видео из студии.

4. Смотрите в группах «Комсомольской правды» в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ

Телефон прямого эфира 8 (3952) 208-005 радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Задай вопрос врачу о коронавирусе и получи ответ в прямом эфире

Следите за анонсами:

- на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске);

- на телеканале «ТИВИСИ» и сайте тивиси.рф;

- на сайте irk.kp.ru;

- в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08