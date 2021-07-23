Мошенники обманули жителя Иркутска больше чем на полмиллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной иркутянин попался на уловку мошенников. Более полумиллиона рублей перевел он на счет лжебанкиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерпевшему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Для пресечения операции, срочно нужно перевести сбережения на «безопасный» счет, - рассказали в ведомстве.

Мужчина кинулся в ближайший банк и снял деньги, чтобы перевести их на другой счет. Злоумышленники подсказывали, что нужно сделать. Путем 45 операций он перечислил средства на чужой номер телефона. Только потом он понял свою ошибку и пошел в полицию.

Сотрудники ведомства проводят проверку, а остальных жителей Приангарья просят не попадаться на удочку мошенников, которые по телефону заставляют клиентов переводить деньги.

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