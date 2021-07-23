Сибирячку за отказ сдавать ПЦР-тест после возвращения из Китая оштрафовали на 15 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Тысячи людей из-за границы в день прилетают, может быть, не заметят?" - видимо, именно так подумала жительница Черемхова, вернувшись на родину из Поднебесной, раз решила не тратить время на сдачу ПЦР-теста, тем более в тот момент она была в Москве, за несколько тысяч километров от дома. Конечно, женщина сильно ошибалась.

Как известно, сегодня все, кто возвращается из-за рубежа, в обязательном порядке должны сдать анализ на COVID-19. Сделать это нужно в течение трех дней со дня прибытия в Россию. А затем зарегистрировать результаты на портале госуслуг. Причем неважно, где именно вы сошли с трапа самолета, в Москве или сразу в Иркутске. Отсчет времени на сдачу обязательного анализа начинается, как только человек прошел контроль в аэропорту. А те 72 часа, пока готовится результат необходимо провести дома.

За свою халатность сибирячка поплатилась рублем. Черемховский городской суд признал ее виновной в нарушении Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Прибыв из Китая в Россию, не убедившись, что она полностью здорова, женщина гуляла по общественным местам, контактировала с людьми и подвергала риску окружающих.

Свою вину жительница Черемхова признала и не стала оспаривать решение суда. Теперь ей предстоит оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. К слову, тест на COVID стоит почти в 7 раз дешевле.

Что касается санкций за подобное правонарушение, в Кодексе штрафы четко зафиксированы. Их размер не зависит от уровня дохода или каких-то «смягчающих» обстоятельств. 15 тысяч рублей - минимальная планка, 40 тысяч - максимальная. Если штраф не будет оплачен вовремя, то в дело вступят судебные приставы. Так что лучше не шутить.

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