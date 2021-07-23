Иркутяне помогают врачам красной зоны бесплатными обедами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Третья волна пандемии коронавируса вновь испытывает всех нас, а особенно врачей, на прочность. Мутировавший вирус стал агрессивней, болеют и старики, и младенцы. Амбулаторных больных в шесть раз больше, чем в первые две волны, а в ковидных госпиталях в этот раз число зараженных поднималось и до 6000. Медики работают на износ, спасая жизни.

Чтобы помочь им, «Комсомольская правда» запустила акцию «Врачам красной зоны – бесплатный обед» совместно с Общественной палатой Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереей «Диас», Иркутским госуниверситетом и Иркутским фондом культуры.

В течение нескольких недель врачи Иркутского перинатального центра, где сейчас также развернут ковидный госпиталь, получали горячие обеды. Сначала помогал Иркутский госуниверситет, потом к акции присоединился депутат Думы Иркутска Алексей Кудрявцев. Он сам переболел коронавирусом в прошлом году, так он решил сказать «спасибо». Также поддержали акцию председатель совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Приангарья Яков Миндрулев и директор ледового городка «Хрустальная сказка» Ния Мухамадеева. С 15 июля обеды возила «Комсомольская правда».

А теперь откликнулись и простые иркутяне. Накануне на счет начали поступать небольшие суммы от горожан. Первой стала Галина Лосикова. Она перевела 1000 рублей «на организацию питания медиков в период пандемии». Как известно, не бывает маленьких пожертвований, есть только сам акт благотворительности. Даже один рубль, когда нас много, способен помочь в добром деле.

«Комсомольская правда» продолжает принимать заявки от организаций, предпринимателей, всех желающих помочь людям в это не простое время. Все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении публиковаться в печати.

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