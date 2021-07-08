Лежал в больнице с COVID-19, хочу поблагодарить врачей: иркутянин Алексей Кудрявцев отправит медикам горячие обеды

Депутат Думы Иркутска Алексей Кудрявцев. Фото: личный архив Алексея Кудрявцева

«Комсомольская правда» совместно с Общественной палатой Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереей «Диас», Иркутским госуниверситетом и Иркутским фондом культуры продолжает совместную акцию по помощи врачам красной зоны. Напомним, мы обеспечиваем бесплатным питанием медиков, которые в третью волну коронавируса работают на износ.

Целую неделю партии горячих блюд «на передовую» медикам из Иркутского перинатального центра поставлял Иркутский госуниверситет. Теперь общую эстафету добра принял депутат Думы Иркутска Алексей Кудрявцев. 9 и 10 июля он отправит в ковидную зону по 35 горячих обедов.

- Когда предложили поучаствовать в акции, согласился без раздумий, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Алексей Кудрявцев. – Мы все видим какая сложная ситуация с коронавирусом в стране и в городе. А врачи грудью встали на нашу защиту. Еще мне хочется таким образом сказать спасибо медикам за то, что вылечили меня. Я сам переболел ковидом прошлым летом и тоже лежал в больнице. Также болели мои родители. Сейчас с коронавирусом слег мой помощник.

В этот раз медики будут два дня получать еду из ресторана. В одноразовую посуду им упакуют салаты и вторые блюда.

- Я готов и в дальнейшем участвовать в акции, - продолжает Алексей Кудрявцев. – С удовольствием отправлю обеды в другие даты в другие медучреждения города.

Если помочь медикам хотите и вы, то мы, по-прежнему, открыты для предложений. И готовы принимать заявки для других медучреждений Иркутска. Напоминаем, что все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении регулярно публиковаться в печати.

КАК ПОМОЧЬ

Реквизиты для перечисления средств:

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