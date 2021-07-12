«Врачи нам помогают и мы им тоже: волонтер Яков Миндрулев отправит партию горячих обедов медикам Фото: Андрей СИНЬКОВ

С каждым днем набирает обороты совместная акция «Комсомольской правды», Общественной палаты Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереи «Диас», Иркутского госуниверситета и Иркутского фонда культуры.

Эстафету добра принимает председатель совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Приангарья Яков Миндрулев. Он доброволец, который всегда спешит на помощь к тем, кто в этом нуждается. Например, Яков Миндрулев работал на тушениях лесных пожаров в регионе. А во время разрушительного наводнения 2019 года искал без вести пропавших граждан в затопленных районах.

- Мы всегда работаем в том поле, где это действительно нужно, - рассказывает «КП» - Иркутск» Яков Миндрулев. - Ситуация с медиками сейчас именно такая. Когда нам нужна помощь, мы обращаемся к врачам. Сейчас помощь требуется уже им. Мы готовы ее оказать. Это нормальные человеческие отношения друг к другу. 12 июля мы вместе с директором ледового городка «Хрустальная сказка» Нией Мухамадеевой отправим партию горячих обедов в Иркутский перинатальный центр. Мы готовы помочь и другим медучреждениям. У меня уже есть список из 10 больниц, врачам которых также требуются бесплатные обеды.

Кстати, волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей уже помогают врачам. Например, подвозят в больницы питьевую воду, а также дежурят на горячей линии по психологической помощи населению.

Напомним, в разгар третьей волны коронавируса, которая бушует сейчас в Приангарье, мы решили обеспечить медиков бесплатными горячими обедами.

Целую неделю горячие блюда в Иркутский перинатальный центр поставлял ИГУ, затем к нам присоединился депутат Думы Иркутска Алексей Кудрявцев, который решил отблагодарить медиков за их работу и за то, что вылечили его от COVID-19 летом прошлого года.

Если помочь медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, хотите и вы, то присоединяйтесь к нашей акции. Мы продолжаем принимать заявки для медучреждений Иркутска. Напоминаем, что все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении публиковаться в печати.

КАК ПОМОЧЬ

Реквизиты для перечисления средств:

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