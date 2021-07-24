Братская дзюдоистка Ирина Долгова выбыла с Олимпиады 2020 в Токио в 1/8 финала. Фото: соцсети

Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выбыла с Олимпиады в Токио 2020. Увы, но в 1/8 финала в весовой категории до 48 кг братчанка уступила сопернице из Китайского Тайбэя Линь Чэнь Хао. Таким образом, Ирине не удалось выйти в четвертьфинал. А ведь начала эту Олимпиаду Ирина очень удачно. В 1/16 финала она без проблем победила спортсменку из Непала Соню Бхатту. Схватка закончилась со счетом 10:0 в пользу Ирины.

Добавим, что на Играх в Токио, Ирина Долгова показала такой же результат, как на Олимпиаде в Рио в 2016 году. Тогда сибирячка также выбыла в 1/8 финала, где уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

Теперь ждем медалей от иркутского стрелка Артема Черноусова, который также выступит 24 июля.

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