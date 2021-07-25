389 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 25 июля достигло 83 445, за минувшие сутки в это число вошли 389 сибиряков, получивших положительные результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- В ковидных госпиталях региона за сутки число пациентов увеличилось на 60, - говорят специалисты. – Всего в медучреждениях врачи борются за жизнь и здоровье 5592 зараженных COVID-19.

За последние 24 часа с инфекцией справились 177 наших земляков, всего COVID-19 переболели в Приангарье уже 72 877 человек. Увы, не всем удалось победить болезнь. Сегодня стало известно о смерти еще 29 заболевших от коронавируса и еще двух пациентов с таким же диагнозом от иных болезней. Всего COVID-19 унес жизни уже 3644 инфицированных, еще 366 подцепивших заразу умерли от других тяжелых заболеваний.

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