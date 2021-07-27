Стрелок из Иркутска Артем Черноусов вышел в финал Олимпиады 2020 в Токио в миксте

Иркутский стрелок Артем Черноусов вышел в финал Олимпиады в Токио в миксте. В квалификации, в паре с Виталиной Бацарашкиной Артем занял второе место, набрав 581 очко в стрельбе из пневматического пистолета. Лидерами в финал вышли стрелки из Индии, третье место у Китая.

Добавим, что жена Артема Маргарита Черноусова в паре с Антоном Аристарховым в квалификации заняли лишь 15 место.

Напомним, что Артем Черноусов стартовал на Играх 24 июля. Правда, неудачно. В квалификации стрельбы из пневматического пистолета на 10 метров, иркутянин занял лишь 11 место, набрав 588 баллов. В финал же тогда вышли 8 сильнейших спортсменов.

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