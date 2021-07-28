На 10 суток арестовали нарушителя ПДД за отказ от обязательных работ в Иркутской области

10 суток ареста получил нарушитель ПДД за отказ от обязательных работ в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряк из поселка Усть-Уда в Иркутской области не оплачивал штрафы ГИБДД – у него их было 18 на сумму в 59 тысяч рублей. За это ему назначили наказание – 360 часов обязательных работ. Однако, выполнять и это нарушитель ПДД не стал, за что получил 10 суток ареста. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Мужчина должен был трудиться 360 часов по месту жительства - в Усть-Удинском муниципальном образовании, - рассказываю судебные приставы. - Но должник уклонился от отбывания наказания. Пришлось составить 18 протоколов по статье «Уклонение от обязательных работ». По итогам их рассмотрения суд назначил наказание мужчине в виде 10 суток ареста.

Сибиряк обещал выплатить задолженность после административного ареста.

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