«Схватил полено и ударял ее по голове»: в Бурятии женщину до смерти забил приятель. Фото: СУ СК России по Бурятии

Трагедия произошла в Тункинском районе Бурятии. Там, в местности «Бутуй» возле села Торы на одном из островов реки Иркут, 26 июля обнаружили убитой 40-летнюю женщину. Ее в гости, как выяснилось позже, пригласил 45-летний мужчина, он-то и живет на той самой ферме. Жертва приехала из соседнего села за три дня до убийства. Вечер приятели коротали за горячительными напитками. Общались и выпивали, но во время застолья началась ссора. Из-за чего возник конфликт, неизвестно, но в ярости мужчина схватил полено и набросился на подругу.

- Нанес несколько ударов по голове, туловищу, - рассказали корреспонденту «КП» - Иркутск» в СУ СК России по Бурятии.

А потом они простили друг друга и спокойно легли спать. На следующий день застолье продолжилось. И так было два дня. Проснувшись утром 26 июля после очередного вечера с алкоголем, сибиряк почувствовал неладное. Его подруга не шевелилась и не подавала признаков жизни. Мужчину охватила паника - он спрятал окровавленное полено в подполье и позвонил родственникам приятельницы, чтобы рассказать, что она умерла.

- В ходе проведенного осмотра места происшествия орудие преступления обнаружено и изъято. Хозяин дома дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, - рассказали в пресс-службе следственного управления.

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть. Сибиряку грозит до 15 лет лишения свободы.

После проведения судебно-медицинской экспертизы станет ясно, что именно стало причиной смерти женщины.

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