Чиновница убила мужа ножом в сердце в Забайкалье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Забайкалье перед судом предстала работница комитета по управлению образованием администрации Краснокаменска и Краснокаменского района. Чиновница хладнокровно расправилась со своим мужем. Сама сибирячка утверждала, что является жертвой и в тот день лишь защищалась от разъяренного супруга.

- Стороной государственного обвинения коллегии присяжных заседателей представлены материалы дела, собранные в ходе расследования особо тяжкого преступления против личности, - рассказали "КП"-Иркутск" в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. - Присяжные признали доказанным совершение подсудимой умышленного убийства и не убедительной версию о превышении ею необходимой обороны.

Так было доказано, что в ночь на 7 января женщина, будучи пьяной, вспомнила былые обиды и в гневе ударила своего супруга ножом в сердце. У мужчины не было шансов. Он погиб на месте. Его обнаружили мертвым в собственной квартире.

За убийство мстительную супругу приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мама отлучилась на 10 минут": в Бурятии двухгодовалая девочка утонула в ведре с водой. Следственное управление проводит проверку. (подробности)

«Уходите из нашей квартиры»: школьник, которого избили четверо взрослых за то, что вступился за деда, получил медаль. Костя Калинин из Улан-Удэ награжден за доблесть и отвагу. (подробности)

Жители Иркутской области стали жертвами лжезастройщиков из Сочи. Преступная группировка похитила 3,4 миллиарда рублей у 949 человек из разных регионов. (подробности)