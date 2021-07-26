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Общество26 июля 2021 7:06

«Уходите из нашей квартиры»: школьник, которого избили четверо взрослых за то, что вступился за деда, получил медаль

Костя Калинин из Улан-Удэ награжден за доблесть и отвагу
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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«Уходите из нашей квартиры»: школьник, которого избили четверо взрослых за то, что вступился за деда, получил медаль. Фото: личный архив

«Уходите из нашей квартиры»: школьник, которого избили четверо взрослых за то, что вступился за деда, получил медаль. Фото: личный архив

Спустя три месяца награда нашла своего героя. 12-летний школьник из Улан-Удэ Костя Калинин по праву получил медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Напомним, 17 апреля 2021 года этот смелый не по годам мальчишка вступился за своего дедушку, за что был жестоко избит четырьмя пьяными взрослыми соседями. Костя попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ребра.

Весной «Комсомолка» подробно рассказывала про этот чудовищный случай. Он произошел, когда мальчик приехал навестить дедушку, который живет в общежитии. Неожиданно к пожилому мужчине нагрянули нетрезвые соседи, которые стали требовать с пенсионера деньги на алкоголь. Школьник, увидев это, молчать не стал.

- «Вы пришли в чужую квартиру и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», - с такими словами Костя выгнал пьяную компанию с порога.

Костя с мамой на награждении. Фото: СУ СК России по Бурятии

Костя с мамой на награждении. Фото: СУ СК России по Бурятии

Пьяным взрослым не понравилось такое обращение. Они ушли, но в тот же вечер подкараулили Костю в коридоре и избили. В пьяной компании, напавшей на ребенка, было несколько человек, всем около тридцати лет. Их задержали и отправили под стражу. Против отморозков было возбуждено уголовное дело по статье за разбой, совершенный группой, по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Наказание за это предусмотрено серьезное. Вся четверка до сих пор находится в изоляторе. Арест им продлили еще на два месяца.

Ну а как чувствует себя сам Костя?

- Мальчик уже физически вполне здоров, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мама Кости Ксения. – Но этого мало. Надо восстановиться психологически. До сих пор ходим к психологу. Заканчивать учебный год Косте пришлось на домашнем обучении. Сейчас сын отдыхает и готовится перейти в 7 класс. В школе его очень поддерживают друзья и учителя.

Медаль, которую вручили мальчику. Фото: СУ СК России по Бурятии

Медаль, которую вручили мальчику. Фото: СУ СК России по Бурятии

Кстати, в то самое общежитие, где произошло избиение, ни Костя, ни его родные больше не вернутся.

- Я наконец продала комнату в этой общаге, - продолжает Ксения. – Дедушку Кости забрала к себе. Хотим забыть тот случай, как страшный сон.

Расследование дела, тем временем, уже подходит к концу. Вскоре его передадут в суд и четверке вынесут приговор.

Ну а Костя получил свою медаль в торжественной обстановке. Напомним, еще в апреле наградить парнишку распорядился глава СК России Александр Бастрыкин. Кстати, тогда же весной, когда следователи навещали Костю в больнице, они предложили ему стать кадетом.

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