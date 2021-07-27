Жители Иркутской области стали жертвами лжезастройщиков из Сочи Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жители Иркутской области и других регионов страны пострадали от действий лжезастройщиков в Сочи. Преступная группировка похитила 3,4 миллиарда рублей у 949 человек. Злоумышленники создавали видимость строительства крупных прибыльных объектов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

- Следствие выяснило, что в 2013 году 48-летний гражданин создал преступное сообщество и привлек к этому своих знакомых. Злоумышленники привлекали деньги дольщиков под видом строительства на территории Сочи двух апартотелей и ЖК, с июня 2013 года по август 2017 года. В общей сложности мошенники похитили 3 миллиарда 460 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Участников банды обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Для возмещения причиненного ущерба, на имущество обвиняемых наложен арест.

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