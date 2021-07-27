Обломки самолета Ан-2, пропавшего год назад, нашли в Тункинском районе Бурятии

Обломки самолета Ан-2, пропавшего год назад, нашли в Тункинском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обломки самолета, которые в минувшие выходные нашли в 27 километрах от поселка Кырен Тункинского района, все же принадлежат самолету Ан-2, который пропал без вести 19 июля 2020 года. ""Кукурузник" лежит в труднодоступной горной местности Восточного Саяна. Эту информацию «КП»-«Иркутск» подтвердила супруга одного из погибших членов экипажа. Напомним, 25 июля, после того, как поступил сигнал от туристов, которые и нашли разбитый Ан-2, на место вылетели следователи и следователи-криминалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. Сейчас они работают на месте трагедии.

- Да, нам сообщили, что обломки действительно принадлежат нашему самолету, - подтвердила корреспонденту «КП»-«Иркутск» жена погибшего летчика Зинаида. – Что касается опознания погибших, то на это потребуется экспертиза.

- Следователи провели осмотр места авикатастрофы, - добавили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте. - Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз.

Напомним, что 19 июля 2020 года Ан-2 вылетел из поселка Кырен, после чего пилоты не вышли на связь. На борту находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. Борт планировал облет территории, на которой производится химическая обработка лесов от гусениц сибирского шелкопряда, а командиры других экипажей, должны были ознакомиться с фронтом работ.

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