Возможные обломки Ан-2, пропавшего в 2020-м году в Бурятии, нашли туристы

Пропавший Ан-2 искали и на земле, и с воздуха, и при помощи дронов до поздней осени, пока не начал мешать снег Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Мы нашли обломки самолета, - позвонили в центр управления в кризисных ситуациях республики Бурятия взволнованные туристы.

Путники передали специалистам точные координаты – перевал «Байконур» в 27 километрах от поселка Кырен Тункинского района, над озером Билюты на склоне. Есть предположения, что это именно тот самый самолет, что вылетел 19 июля 2020 года в половине девятого часа вечером из поселка Кырен в Бурятии и пропал.

На его борту находились шесть человек – два члена экипажа и еще четверо пилотов, в этот раз в роли пассажиров. Борт планировал облет территории, на которой производится химическая обработка лесов от шелкопряда, а командиры других экипажей, должны были ознакомиться с фронтом работ.

Искали пропавший самолет тогда до поздней осени и в Бурятии, и в Иркутской области – с земли, с воздуха, при помощи дронов. Помогали даже охотники, обследуя метр за метром. Поиски продолжались до поздней осени, пока не начал мешать выпавший снег. Их возобновили в начале лета этого года. Специалисты просили откликнуться горных туристов, лесников, которые видели что-либо. И именно от них пришла первая информация. Однако, сказать точно обломки ли это Ан-2, пропавшего в прошлом году, пока невозможно.

- Фрагменты неустановленного воздушного судна будут осмотрены специалистами, говорить о том, что это именно пропавший год назад Ан-2 рано, - рассказали КП-Иркутск в республиканском агентстве ГО и ЧС. – Сегодня к обозначенному месту из Иркутска на вертолете прилетят спасатели регионального координационного центра по поиску и спасению. Если там действительно будет лежать самолет, перед ними будет стоять задача идентифицировать обнаруженный борт, найти самописцы… Информации о том, есть ли там останки погибших, к нам не поступало.

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