Иркутские следователи вылетели на место обнаружения обломков самолета Ан-2 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи и следователи-криминалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте вместе со спасателями вылетели из Иркутска в труднодоступное место возможного обнаружения обломков самолета Ан-2. Напомним, самолет пропал без вести 19 июля 2020 года. Год поисков не принес результатов. Наконец, стало известно, что Ан-2 нашли туристы. Обломки лежат в 27 километрах от поселка Кырен Тункинского района.

- Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, и выяснить все обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте.

Напомним, что 19 июля 2020 года Ан-2 вылетел из поселка Кырен после чего пилоты не вышли на связь. На борту находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. Борт планировал облет территории, на которой производится химическая обработка лесов от шелкопряда, а командиры других экипажей, должны были ознакомиться с фронтом работ.