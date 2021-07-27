Мама обладателя серебряной медали Олимпиады 2020 Артема Черноусова: «Сына в детстве могли не взять в секцию»

Артем Черноусов - серебряный призер Олимпиады в Токио. Фото: предоставлено Артемом Черноусовым.

О том, что ее сын завоевал серебряную медаль Олимпиады 2020 в Токио, мать 25-летнего иркутского стрелка Артема Черноусова Елена Леонидовна узнала в самый разгар рабочего дня. Звонок корреспондента «КП»-«Иркутск» застал женщину, когда она как раз принимала поздравления от коллег. Причем Артем, который выиграл серебро в миксте, в паре с Виталиной Бацарашкиной изрядно потрепали нервы всем российским болельщикам. В финале против сборной Китая Артем и Виталина вели в счете, опережая соперников на 4 балла, но в концовке нервы крепче оказались у китайцев, которые победили с минимальным счетом 16:14 и взяли золото.

- Да, у наших ребят был шанс на золото, но я в любом случае счастлива за сына, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» Елена Леонидовна. – Представляю, сколько эмоций было у самих спортсменов.

Для Артема эта первая медаль Олимпийских игр. Фото: предоставлено Артемом Черноусовым.

Кстати, стрелка Артема Черноусова могло и вовсе не быть. В детстве парень вообще начинал заниматься стрельбой из лука.

- В секцию его привел дедушка, который и приучил Артема к спорту, - продолжает Елена Леонидовна. – В 15 лет сын решил перейти в пулевую стрельбу. И его вполне могли не взять в секцию. Уж слишком взрослый был. Ведь этим видом начинают заниматься в 12-13 лет. Артема взяли благодаря тому, что у него уже была подготовка. В стрельбе у Артема дела сразу пошли вверх. Сначала начал выигрывать на общероссийских соревнованиях, затем на международных. Об Олимпиаде начал задумываться примерно в 2018 году, когда выступил на чемпионате мира.

А есть ли у Артема мечта, что он пообещал маме в случае, если добудет олимпийскую медаль? - спрашиваем Елену Леонидовну.

- Артем очень хочет развивать стрелковый спорт в родном регионе, - говорит мама спортсмена. – Думаю, он обязательно что-то сделает для этого.

Артем с женой Маргаритой. Фото: предоставлено Артемом Черноусовым.

Теперь мама стрелка, его дедушка, который также смотрел все трансляции из Токио, а также остальные родственники ждут Артема в Иркутске. Сам спортсмен рассказывал «КП»-«Иркутск», что после Олимпиады вместе с женой Маргаритой, которая также вошла в состав женской сборной России по пулевой стрельбе, вернется в Москву, а затем на машине они вместе отправятся в Иркутск через всю страну.

- По приезду, обязательно устроим большой семейный ужин, - говорит Елена Леонидовна. – Кстати, на днях я лечу в Москву, где увижу и обниму сына.

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