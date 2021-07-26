"Мама отлучилась на 10 минут": в Бурятии двухгодовалая девочка утонула в ведре с водой. Фото: СУ СКР по Бурятии

Страшная трагедия произошла в улусе Загустай в Бурятии. Нескольких минут без присмотра стоили родителям самого дорогого - жизни их двухгодовалой малышки.

По предварительным данным, в тот вечер, когда произошла трагедия, мама большого семейства готовила ужин. А ребятишки, как обычно, играли на улице. В дом хозяйка заскочила буквально на несколько минут. А отец семейства, чтобы малыши долго не оставались без присмотра, вышел во двор. Но дочки нигде не было видно. Спустившись с крыльца в огород, мужчина увидел страшную картину: девочка лежала в ведре вниз головой и не шевелилась. Он пытался оказать ребенку первую помощь - безуспешно. Спустя несколько минут приехали врач и фельдшер, но даже они не смогли помочь 2-летней малышке. Было слишком поздно. Ребенок задохнулся.

По одной из версий, девочка просто хотела поиграть. Наклонилась к воде в ведре и упала, а выбраться самостоятельно не смогла.

Без признаков жизни девочку нашел отец. Фото: СУ СКР по Бурятии

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия.

К сожалению, это не первая такая трагедия, произошедшая в Бурятии. Так, в 2018 году в Усть-Баргузине в бочке с водой утонула годовалая девочка. Позже в баке обнаружили любимую игрушку ребенка, за которой, предположительно, она потянулась и упала.

Родителей настоятельно просят нет оставлять детей без присмотра. Даже за пару минут может произойти трагедия с непоправимыми последствиями.

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