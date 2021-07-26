В Братске 9-летний мальчик погиб в аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельная авария произошла в Братске в жилом районе Порожский. 9-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса машины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате автоаварии школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, - рассказали в ведомстве.

За рулем машины «Тойота Карина» находилась 46-летняя женщина, когда в неположенном месте ребенок вдруг выбежал на дорогу.

По предварительным данным, мальчик гулял без спроса у родителей.

Сейчас полицейские проводят проверку.

Отметим, что за прошедшую неделю в Иркутской области это уже второй ребенок, погибший в ДТП.

Сотрудники полиции призывают родителей учить детей соблюдать ПДД и не позволять им гулять возле дорог без присмотра.

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