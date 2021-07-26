129 пьяных водителей поймали за прошедшие выходные в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного рейда в минувшие выходные инспекторы ГИБДД Иркутской области задержали 129 нетрезвых автолюбителей, из них 16 человек нарушили повторно. С пьяными за рулем произошло две аварии, из-за чего пострадали три человека, двое из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, ночью 24 июля на одной из улиц Тулуна, съехал с дороги и опрокинулся внедорожник «Нисан Террано», под управлением 34-летнего местного жителя. С полученными травмами нарушитель доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

В Ангарске в тот же день сбили двух подростков. Они перебегали дорогу в неположенном месте. 60-летний водитель «ВАЗ» уехал с места происшествия. В итоге полицейские его нашли и задержали. Сбитые пешеходы получили медицинскую помощь.

Сотрудники полиции призывают водителей не садиться за руль пьяными, чтобы не было трагических последствий.

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