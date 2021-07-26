В Иркутской области 12-летнего мальчика и его маму унесло течением во время купания, ребенка спасти не удалось

12-летнего мальчика и его маму унесло течением во время купания, ребенка спасти не удалось Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувшие выходные произошло две трагедии на реках региона, погибло двое - ребенок и мужчина. Так, вечером 24 июля в Киренске на берегу Лены отдыхали мать и 12-летний сын. Место было оборудовано запрещающими знаками, но несмотря на это они решили искупаться. Сильным течением их вынесло на судовой ход. Тонувших людей заметили очевидцы на лодке и вытащили их из воды. К сожалению, мальчик захлебнулся водой, оказанная первая помощь оказалась безуспешной. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Второй инцидент произошел в городе Зиме. 25 июля в 19 часов поступила информация о гибели мужчины на реке Оке в микрорайоне «ЛДК». Мужчина 1965 года рождения утонул в трёх метрах от берега. Тело погибшего было поднято с двухметровой глубины, - рассказали в ведомстве.

Как и в первом случае, трагедия произошла на стихийном пляже, где купаться было запрещено.

С начала лета в регионе на воде погибли 20 человек, в их числе шесть детей и один малыш. Во всех случаях причиной гибели стало несоблюдение требований безопасности и отсутствие родительского контроля.

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