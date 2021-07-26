В Большом Голоустном пропал турист из Бурятии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

45-летний житель поселка Большое Голоустное пропал по пути в Бурятию. С 17 июля родственники не могут до него дозвониться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Разыскиваемый должен был уехать на маршрутке в Республику Бурятию с железнодорожного вокзала, однако до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - рассказали в ведомстве.

Всех, кто что-либо знает о местоположении пропавшего Баира Цыденжапова, просят сообщить в полицию.

Приметы: мужчине на вид 45 лет, ростом 175 см, среднего телосложения, азиатский тип лица, глаза карие, короткая стрижка.

Был одет в черный свитер с белыми полосками на груди, темно-синие джинсы и черные кроссовки с белыми полосками.

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