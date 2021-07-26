Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 июля: больше 7000 сибиряков лечатся от COVID-19 дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 26 июля. Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в Иркутской области вот уже третий день меньше 400. Есть надежды, что темпы распространения заразы снижаются. Но цифры, согласитесь, все еще большие. Сегодня, например, плюс 391 зараженный COVID-19. Общее число случаев инфицирования в Приангарье достигло уже 83 836. Конечно, большинство из них уже здоровы. Переболели коронавирусом в регионе уже 72 922 человека, за сутки отрицательные ПЦР-тесты получили 45 сибиряков, боровшихся с инфекцией.

Тех, кто сегодня все еще болен по-прежнему немало. В тяжелом состоянии утром в понедельник находится 315 пациентов с COVID-19. В ковидных госпиталях региона 26 июля под наблюдением медиков 5663 человека, из них за последние 24 часа на больничные койки попал 71 наш земляк. Еще больше заболевших новой коронавирусной инфекцией лечатся дома – 7083. В общей сложности, диагноз COVID-19 на 26 июля имеется у 12 746 сибиряков.

Увы, число летальных исходов увеличивается с каждым днем. Сегодня стало известно о кончине еще 28 инфицированных. Всего с начала распространения COVID-19 в Иркутской области регион потерял уже больше четырех тысяч человек: 3670 из них умерли от коронавируса, еще 368 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 июля: новый корпус для пациентов с COVID-19 в Усть-Куте

Новая больница для пациентов с коронавирусом открылась в Усть-Куте. Об этом сообщает региональное правительство. Рассчитано медучреждение на 60 мест, разделенных на палаты для 1 или 2 пациентов. К каждой койке подведен кислород. Также в корпусе есть три палаты реанимации и шесть – для интенсивной терапии.

Стоит отметить, что во время третьей волны пандемии медики испытывают огромные нагрузки, помочь им в силах каждого из нас – необходимо просто соблюдать все правила коронавирусного времени – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук, рабочих мест. А если вы хотите принять участие в акции «Врачам красной зоны – бесплатные обеды» - ее подробности здесь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 26 июля.

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