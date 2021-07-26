Обработчица пиломатериалов отсудила больше 340 тысяч рублей за вред здоровью на производстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

С иском на компанию-работодателя обратилась жительница Усть-Илимска. Женщина больше 8 лет занимала должность оператора установок и линий обработки пиломатериалов, но из-за опасных веществ и неблагоприятных условий на производстве потеряла 30% трудоспособности. У сибирячки диагностировали профессиональное заболевание. Она не может работать по профессии и вести привычный образ жизни. Истец потребовала ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, а также убытки и расходы на проезд в Ангарск, где находится медучреждение. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

- В судебном заседании представитель ответчика иск не признал, пояснив, что по итогам периодических медосмотров, проводимых работодателем, истец не имела противопоказаний к работе с вредными и опасными веществами и производственными факторами, признавалась годной к работе. Профзаболевание истцом получено не одномоментно, оно развивалось медленно и постепенно, при работе в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов в различных организациях, - рассказали в ведомстве.

Суд Усть-Илимска требования женщины удовлетворил частично. Таким образом, компанию обязали выплатить бывшей сотруднице больше 340 тысяч компенсации за моральный вред, медицинские и судебные расходы.

Ответчик обратился в вышестоящий суд с апелляцией, но коллегия согласилась с решением первой инстанции.

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