В Усолье-Сибирском нашли мотоциклиста, сбившего трех пешеходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который сбил троих пешеходов накануне вечером в Усолье-Сибирском. Выяснилось, что у него нет водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Юноша пояснил полицейским, что мотоцикл «RegulMoto» взял у друга, - рассказали в ведомстве.

Напомним, авария произошла вчера на трассе «Сибирь». Неопытный в вождении подросток въехал в группу людей, идущих по обочине. Пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок. Водитель испугался и уехал.

Сотрудники ГИБДД привлекли нарушителя к ответственности за бесправное управление транспортом и оставление места ДТП. Также полицейские проверят законность поведения матери в воспитании ребенка и человека, давшего мотоцикл подростку.

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