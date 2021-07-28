Разыскивается мотоциклист, сбивший трех пешеходов в Усолье-Сибирском Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне около 18.00 в Усолье-Сибирском мотоциклист сбил трех пешеходов. Это произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», когда водитель ехал по обочине. После аварии он быстро скрылся. Теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП двое взрослых пешеходов, а также 6-летний мальчик получили ссадины и ушибы, - рассказали в ведомстве.

Людей, кто что-либо знает о нарушителе, просят обратиться в полицию, чтобы помочь установить его личность.

Приметы разыскиваемого: мужчине на вид 20-22 года, был одет в белую футболку и черные шорты, бело-зеленый шлем, на спине спортивный рюкзак, управлял кроссовым бело-зеленым мотоциклом с зелеными колесными дисками.

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