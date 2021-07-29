Полицейские задержали пьяного автомобилиста из Самары после погони в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Не остались равнодушными. Сибиряки позвонили и рассказали о неадекватном поведении водителя Chevrolet Niva. Сотрудники ГИБДД быстро установили, где он находится. Однако, мужчина решил удрать от них на своей «Ниве». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- После погони нарушитель был задержан, - рассказывают полицейские. – Им оказался житель Самары, приехавший в Тайшет на заработки.

При задержании 28-летний водитель вел себя агрессивно и явно был пьян. По решению суда за то, что самарец не остановился по требованию инспекторов, его арестовали на 5 суток. Также автомобилисту грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет за отказ от медосвидетельствования.

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