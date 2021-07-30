Иркутские полицейские просят опознать подозреваемого в краже Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска просят познать личность данного мужчины. По их данным, он может быть причастным к краже сотового телефона в одном из супермаркетов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- К нам обратилась иркутянка с заявлением о краже сотового телефона во время ее нахождения в супермаркете, - рассказывают полицейские. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Просматривая записи видеонаблюдения с камер, установленных в магазине, оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастен этот сибиряк. Сотрудники МВД региона просят мужчину добровольно прийти в отделение и дать показания. А иркутян призывают не оставаться равнодушными и если узнали данного человека, позвонить в полицию.

КОНКРЕТНО

Куда позвонить, если вы узнали мужчину с фото:

8(3952) 35-01-01или 02 (102 с любого сотового оператора связи).