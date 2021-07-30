Пять домов приведут в порядок в микрорайоне Зеленый в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Жильцы многоквартирных домов №№ 9, 11, 18, 32, 137 в микрорайоне Зеленый решили не ждать, когда придет капремонт, а уже сейчас привести здания в порядок. Они будут участвовать в программе «Жилище», по которой 70% работ оплатит городская мэрия, а остальное - сами владельцы квартир.

- Они готовы на софинансирование ремонта крыш, фасадов, инженерных коммуникаций, - сказали в комитете по управлению Правобережным округом администрации Иркутска. - На эти цели из городского бюджета выделено более пяти миллионов рублей.

Подрядчика, который займется обновлением, планируют выбрать к 16 августа.

Если говорить о капитальном ремонте, то с 2020 по 2022 год в Правобережном округе он должен пройти в 150 домах. На данный момент работы закончены в 78 зданиях.

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Ремонт выполнен на 70% (подробности)