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Общество30 июля 2021 10:40

Пять домов приведут в порядок в микрорайоне Зеленый в Иркутске

Обновят крыши, фасады, трубы
Снежанна БЕЛОВА
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Пять домов приведут в порядок в микрорайоне Зеленый в Иркутске

Пять домов приведут в порядок в микрорайоне Зеленый в Иркутске

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жильцы многоквартирных домов №№ 9, 11, 18, 32, 137 в микрорайоне Зеленый решили не ждать, когда придет капремонт, а уже сейчас привести здания в порядок. Они будут участвовать в программе «Жилище», по которой 70% работ оплатит городская мэрия, а остальное - сами владельцы квартир.

- Они готовы на софинансирование ремонта крыш, фасадов, инженерных коммуникаций, - сказали в комитете по управлению Правобережным округом администрации Иркутска. - На эти цели из городского бюджета выделено более пяти миллионов рублей.

Подрядчика, который займется обновлением, планируют выбрать к 16 августа.

Если говорить о капитальном ремонте, то с 2020 по 2022 год в Правобережном округе он должен пройти в 150 домах. На данный момент работы закончены в 78 зданиях.

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Ремонт выполнен на 70% (подробности)