Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2021 16:14

Ангарчанин, случайно спаливший два дома, предстанет перед судом

Ущерб от пожара свыше 2,8 миллионов рублей
Анастасия МОРОЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ангарчанин, случайно спаливший два дома, предстанет перед судом.

Ангарчанин, случайно спаливший два дома, предстанет перед судом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске будут судить 66-летнего мужчину, по вине которого сгорели два дома. Прокуратура завершила расследование. Общий ущерб вышел на сумму более 2,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате пожара один частный дом уничтожен полностью, второй частично поврежден, - рассказали в ведомстве.

Подсудимого обвиняют по уголовной статье за уничтожение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с опасным источником.

Напомним, пожар случился в апреле этого года. Тогда во дворе заброшенного дома мужчина выпил и уснул с тлеющей сигаретой в руке. Она упала в сухую траву и начался пожар. Ветер перекинул пламя на два жилых дома. Мужчина признал вину, а потом скрылся. Жители Ангарска помогли правоохранителям его поймать.