Ангарчанин, случайно спаливший два дома, предстанет перед судом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске будут судить 66-летнего мужчину, по вине которого сгорели два дома. Прокуратура завершила расследование. Общий ущерб вышел на сумму более 2,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате пожара один частный дом уничтожен полностью, второй частично поврежден, - рассказали в ведомстве.

Подсудимого обвиняют по уголовной статье за уничтожение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с опасным источником.

Напомним, пожар случился в апреле этого года. Тогда во дворе заброшенного дома мужчина выпил и уснул с тлеющей сигаретой в руке. Она упала в сухую траву и начался пожар. Ветер перекинул пламя на два жилых дома. Мужчина признал вину, а потом скрылся. Жители Ангарска помогли правоохранителям его поймать.