Из-за ливня коммунальные службы Иркутска перешли на усиленный режим работы

Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы из-за дождя, который продолжается весь день 2 августа. При этом, осадки прогнозируют и на 3 августа. Аварийные бригады уже откачивают скопившуюся воду на улицах Баррикад, Карла Маркса, Декабрьских событий, Октябрьской революции, Марии Цукановой.

– В первую очередь технику и рабочих направили в места, где чаще всего в дождь скапливается вода, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Мотопомпа откачивает воду на улице Канской. На Коммунистической и 4-ой Советской спецтехника прочищает пропускную трубу. На улице Загоскина работает экскаватор. Кроме того, задействованы бригады для прочистки колодцев.

Также на усиленное дежурство перешли специалисты МКУ «Безопасный город». Спасатели готовы объезжать улицы и оказывать помощь горожанам.

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