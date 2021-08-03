После ливня в Иркутске откачивают воду с улиц, участков и пешеходных переходов. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В понедельник, 2 августа, в Иркутске лил сильный дождь. Последствия ливня коммунальщики устраняли всю ночь: в первую очередь, откачивали воду с участков, чтобы не подтопило жилые дома, а также с пешеходных переходов. Работы продолжаются и днем.

- Рабочие приступили к откачке воды с улицы Баррикад. На улице Канской работает экскаватор, там укладывают трубу для дальнейшей организации ливневой канализации. Прочищают водоотводные системы от ила и грязи на ряде центральных улиц, - доложил мэру города Руслану Болотову и.о. директора МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. - Силами муниципальных и подрядных организаций очищают дождеприемные лотки, системы ливневой канализации и прочих стоков.

Кроме того, специалисты начали ямочный ремонт на дорогах, частично размытых ливнем. Это объездная Ново-Ленино, Кайская гора, улицы Шевцова и Жуковского. А ночью приведут в порядок трассы и в центе Иркутска.

Синоптики говорят, что накануне в городе выпала почти половина месячной нормы осадков – 46 мм из положенных 96 мм.