Байкал и Иркутская область вошли в топ самых красивых мест для прогулок по горам. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Байкал и Иркутская область вошли в топ самых красивых мест для туристических пеших прогулок по горам. В честь Международного дня альпинизма, который отмечается 8 августа, сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей соцсетей и определил, где самые живописные маршруты для трекинга в России.

- В Крыму и на Алтае туристы-походники ходят по самым живописным маршрутам. «Бронзу» в рейтинге направлений для «альпинизма налегке» получили лечебные терренкуры в Кисловодске — 11%, - рассказали на сайте сервиса.

Тем временем, Байкал занял последнее место в пятерке лидеров по самым красивым видам для трекинга. Иркутская область закончила рейтинг, за регион проголосовало 2% опрошенных.

Девять самых живописных маршрутов для трекинга:

Крым, 32%

Алтай, 21%

Кисловодск, 11%

Кольский полуостров, 11%

Байкал, 11%

Адыгея, 6%

Южный Урал, 4%

Калининградская область, 3%

Иркутская область, 2%

*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU

.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умки вернулись домой: медведей-сирот из иркутского питомника отвезли в тайгу на вертолете. Они выросли, окрепли и теперь вновь готовы жить в лесу. (подробности)

12-летний школьник заработал на мечту мамы побывать на Байкале, играя на трубе на набережной. Давид Литовченко из Архангельска копил деньги два года. (подробности)