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Происшествия7 августа 2021 7:25

Пьяный водитель в Братске разогнался до 140 км/ч и устроил смертельное ДТП

За это ему грозит до 15 лет лишения свободы
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске перед судом ответит 35-летний сибиряк, который, по версии следствия, в феврале сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП с двумя погибшими.

- Обвиняемый посадил в свой автомобиль под предлогом подвезти из жилого района Падун до Центрального женщину и молодую пару, долго ожидавших общественный транспорт, - рассказывают подробности страшной аварии в прокуратуре по Иркутской области. - Двигаясь по автодороге «Вилюй» превысил скорость до 140 км/ч и столкнулся с идущим впереди большегрузом.

20-летние парень и девушка погибли, а еще одна пассажирка получила тяжелые травмы. Сам водитель остался цел.

За нарушение правил движение и езду в пьяном виде, из-за чего погибли двое людей, автомобилисту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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