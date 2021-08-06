"Охота" на пьяных водителей пройдет в выходные в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 и 8 августа в регионе пройдут сплошные проверки с целью задержать нетрезвых водителей. Инспекторы ГИБДД напоминают: пьяная езда чаще остальных причин приводит к страшным и трагическим авариям. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, утром 14 июля 30-летний водитель автомашины «Тойота Королла Филдер», находясь в состоянии опьянения, двигаясь в районе села Александровское Боханского района, совершил столкновение с большегрузном «МАН» и «Тойотой Спринтер». В результате автоаварии 2 человека погибли, в медицинское учреждение с различными травмами доставлены 79-летний водитель «Спринтера» и 4-летний пассажир, - рассказали в ведомстве.

За нетрезвую езду предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком от полутора до двух лет. Отказ гражданина от прохождения медицинского освидетельствования влечет аналогичное наказание. Кроме этого, за повторное нарушение водителю грозит лишение свободы до трех лет.

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