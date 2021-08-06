Житель Бурятии хотел отправить передачку в колонию стрелой из арбалета. Фото: УФСИН России по Бурятии

В Бурятии задержали мужчину, который панировал отправить передачку в колонию с помощью арбалета. При нем были обнаружены стрелы, 14 телефонов и само оружие. Осуществить задуманное житель республики не успел. Об этом сообщают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

- Задержанным оказался 28-летний мужчина, в ходе обыска у которого обнаружены и изъяты арбалет и 2 стрелы. В свертках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, были обнаружены 14 телефонов, комплектующие к ним и пачка дрожжей, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в учреждении, - рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено административное дело по статье "Попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы". Ему грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией той самой передачки.

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