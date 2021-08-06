Двое иркутян отбуксировали внедорожник от дома хозяина и разобрали на запчасти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске в полицию обратился хозяин внедорожника «Тойота Ленд Крузер Прадо». Он сообщил, что его автомобиль, припаркованный возле дома, угнали. При этом двигатель иномарки находился на ремонте. Полицейские быстро вышли на след подозреваемых в краже. Ими оказались иркутяне 32 и 28 лет, которые ранее были неоднократно судимы за подобные преступления. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники выяснили, что мужчины вечером 3 августа в городе Иркутске на бульваре Рябикова обнаружили автомобиль, который несколько дней не эксплуатировался. Вскрыв багажник, подозреваемые похитили автозапчасти, которые впоследствии продали на сумму 7 тысяч рублей. На следующий день при помощи эвакуатора отбуксировали транспортное средство в арендованный ими гараж в микрорайон Березовый. Ими же за 14 тысяч рублей были проданы снятые фары и боковые зеркала заднего вида внедорожника, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемые признались, что планировали разобрать иномарку и распродать запчасти.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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