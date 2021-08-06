Убрать за собой опилки заставила прокуратура предприятие под Усть-Илимском. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Природоохранная прокуратура пресекла загрязнение окружающей сред в Усть-Илимском районе. На работу одного из лесоперерабатывающих предприятий пожаловался местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Установлено, что хозяйствующий субъект осуществляет производственную деятельность, в результате которой образуются опилки, щепа и другие сыпучие отходы. Для их перевозки предприятием использовался неприспособленный грузовой транспорт, который не был оборудован тентами. В связи с чем, отходы высыпались из кузова и распространялись ветром по ближайшим местностям, тем самым нарушались права местного населения на благоприятную окружающую среду, - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать дальнейшего загрязнения, предприятие обязали использовать при перевозке опилок и щепок тенты. Ответственному за выпуск и движение автомобилей объявлен выговор.

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По требованию природоохранного прокурора пресечено загрязнение окружающей среды при перевозке производственных отходов. . Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе рассмотрения обращения гражданина проведена проверка законности осуществления деятельности крупного лесоперерабатывающего предприятия на территории Усть-Илимского района. . Установлено, что хозяйствующий субъект осуществляет производственную деятельность, в результате которой образуются опилки, щепа и другие сыпучие отходы. Для их перевозки предприятием использовался неприспособленный грузовой транспорт, который не был оборудован тентами. В связи с чем, отходы высыпались из кузова и распространялись ветром по ближайшим местностям, тем самым нарушались права местного населения на благоприятную окружающую среду. . В целях пресечения нарушений прокурором юридическому лицу внесено представление. Во исполнение требований прокурора транспортные средства предприятия оборудованы тентами; лицу, ответственному за выпуск и движение автомобилей, объявлен выговор.