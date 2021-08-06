Ангарчанин спрятал свой автомобиль от приставов и может отправиться в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ангарчанин задолжал банку крупную сумму, после чего суд вынес решение арестовать его автомобиль марки Honda Steam 2003. Однако мужчина не хотел прощаться с имуществом и спрятал его. В отношении неплательщика возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Житель Ангарска не исполнил свои долговые обязательства по двум кредитным договорам, тем самым накопил задолженность в размере более полумиллиона рублей. Ответственным хранителем назначен неплательщик. При наложении ареста на имущество ангарчанин был предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного автомобиля. Однако, с целью избежать изъятия своего имущества в счет погашения долга скрыл его, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Статья предусматривает такие санкции, как штраф, обязательные или принудительные работы, арест, либо лишение свободы.

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