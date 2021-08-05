Житель Иркутска во время ссоры с соседом ранил из аэрозольного пистолета 10-месячного малыша

рана малыша. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Соседские войны едва не обернулись трагедией для совсем маленького ребенка из Иркутска. Все произошло 27 июля на улице Касьянова. Вечером там произошла ссора двух владельцев соседских участков. Вместо того, чтобы попробовать мирно уладить конфликт, один из ругающихся мужчин достал аэрозольный пистолет и выстрелил в сторону соседского участка, где помимо его оппонента стояли другие люди. Так получилось, что он попал прямо в бедро 10-месячного мальчика, который находился на руках у взрослых.

- Малыш получил ссадины и ушибы мягких тканей левого бедра. – сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Наказание для стрелка будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы, которая покажет, какой нанесен вред здоровью ребенка.

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