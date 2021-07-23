Сосед, который через дверь застрелил 9-летнюю девочку из-за шумного ремонта, приговорен к 17 годам заключения

Житель Читы, который через дверь застрелил соседскую 9-летнюю девочку, приговорен к годам заключения. Фото: СУ СК Забайкалья

В Чите вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который 17 февраля 2021 года совершил жуткое убийство 9-летней соседской девочки. Напомним, в тот вечер пьяный мужчина, стоя на лестничной площадке, застрелил школьницу из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра, в тот момент, когда она стояла в прихожей квартиры. Металлическая дверь девочку не защитила. Ее ранило в голову. Ребенок умер по пути в больницу.

За это циничное преступление, убийца приговорен к 17 годам заключения. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Напомним, в феврале «Комсомолка» подробно рассказывала об этой трагедии, которая потрясла всю страну. Выяснилось, что мужчина открыл огонь по соседской двери из-за ремонта в их квартире. Конфликт с соседом произошел из-за шума. Кстати, за несколько минут до смерти, 9-летняя девочка записала видео и рассказала о том, как ей страшно. На записи, которую погибшая успела выложить вечером 17 февраля в Тик-Ток, она рассказывала, что к ним сейчас ломился сосед.

Добавим, что на момент убийства этот самый сосед нигде не работал и сидел дома. Кроме этого, ранее он уже был судим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Папа, меня убили»: родные оплакивают девочку из Читы, снявшую в Тик-Ток, как к ней ломится сосед с ружьем (Подробности)

Девочка из Читы, которую сосед застрелил сквозь дверь, сняла перед смертью видео для Тик-Ток (Подробности)