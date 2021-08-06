Лишенную прав мать обязали оформить четырем детям право на жилье, купленное на капитал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Качугского района обязала лишенную материнских прав женщину оформить жилое помещение в общую долевую собственность с четырьмя детьми. Жилье она приобрела на средства материнского капитала. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что мать четверых несовершеннолетних детей приобрела жилое помещение на средства материнского капитала. Однако, в нарушение Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при приобретении жилого дома женщина не выполнила обязательство и не оформила жилое помещение в общую долевую собственность с детьми. Впоследствии она лишена родительских прав в отношении всех детей, они помещены в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - рассказали в ведомстве.

Прокурор района просил суд обязать женщину оформить жилое помещение в общую долевую собственность с детьми.

Качугский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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