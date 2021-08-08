Два маршрута на Байкале закрыли из-за лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два маршрута закрыты для туристов в Прибайкальском нацпарке из-за лесных пожаров. Это касается «Севера острова Ольхон» и «Курма-Кочериково». Специалисты сообщают о высоком классе пожароопасности, а также задымленности и вероятности возникновения пожара на близлежащей территории. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- По состоянию на 7 августа 19.35 обнаружен очаг огня на острове Ольхон в местности Ижимей. На его тушение направлены силы и средства Островного участкового лесничества, - расскзаали в ведомстве.

Специалисты нацпарка обещают, что выдача разрешений на посещение маршрутов будут возобновлено. как только нормализуется ситуация. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие 24 часа закрытые маршруты могут попасть в зону низкой облачности и обильных осадков в виде дождя.

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