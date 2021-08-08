Для малышей-манулов строят вольеры в музее в Бурятии. Фото: Этнографический музей народов Забайкалья

В Этнографическом музее в Улан-Удэ продолжают выхаживать трех детенышей краснонижного манула. Сестричкам исполнилось 2 месяца. Они все еще содержатся в карантине из-за слабого иммунитета. Однако Аглая, Прасковья и Брунгильда, так их назвали сотрудники музея, хорошо питаются, их средний вес подошел к отметке 1,3 килограмма. Об этом рассказали в соцсетях Этномузея.

- Детеныши активны и очень любят играть, без особого труда запрыгивают на полутораметровую высоту. Рацион котят в этом возрасте в основном состоит из молочной смеси, и свежего мяса, по мере взросления рацион будет меняться, - рассказали в аккаунте в Инстаграм.

Тем временем, на территории Этнозоосада, в ускоренном темпе продолжается строительство вольеров для манулов, здесь будут воссозданы условия, близкие к условиям естественной среды обитания.

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