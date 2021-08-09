Все рейсы отменены в аэропорту Иркутска из-за тумана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Иркутска ранним утром, 9 августа отменили вылет и прилет всех рейсов. Причина –туман, который накрыл город. Все самолеты, которые должны приземлиться в воздушной гавани столицы Приангарья, отправляют в аэропорты Улан-Удэ и Читы.

- Когда вылеты и прилеты возобновятся, пока сказать трудно, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Туман должен рассеяться к 12 часам дня.

Добавим, что помимо тумана, Иркутск еще накрыла мгла от лесных пожаров, которые бушуют в Якутии. Специалисты провели исследование воздуха в городе и не выявили превышений норм загрязняющих веществ. Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» взяли пробы на исследование девяти веществ – взвешенные вещества, углерод оксид, сера диоксид, углерод, азота диоксид, формальдегид, бензапирен, РМ 2,5 и РМ 10. Все показатели ниже предельно допустимых.