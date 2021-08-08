Дым, окутавший Иркутск, не признан опасным Фото: Наталья ЛЫТКИНА

В Иркутске провели исследования воздуха. Специалисты не выявили превышений норм загрязняющих веществ. Напомним, дымка окутывает областной центр с 6 августа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» взяли пробы на исследование девяти веществ – взвешенные вещества, углерод оксид, сера диоксид, углерод, азота диоксид, формальдегид, бензапирен, РМ 2,5 и РМ 10. Все показатели ниже предельно допустимых. Случаев загрязнения атмосферного воздуха не выявлено, - рассказали в ведомстве.

Обращений на задымление и ухудшение самочувствия от иркутян с 6 по 8 августа не поступало.

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