438 населенных пунктов Иркутской области накрыл дым от лесных пожаров Фото: Наталья ЛЫТКИНА

В Иркутской области 438 населенных пунктов в 14-ти районах и 5 городских округах. Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода не зафиксировано. Об этом сообщаю в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- По состоянию на 7 утра в Иркутской области действовали 36 лесных пожаров (Катангский - 27, Киренский - 5, Ольхонский - 1, Усть-Кутский - 3) на площади 123118,1 га. Тушение пожаров осуществляется силами Министерства лесного комплекса и Министерства обороны. Силы и средства МЧС России находятся в повышенной готовности для защиты отдалённых населённых пунктов в районах со сложной лесопожарной обстановкой, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на территории Усть-Кутского, Мамско-Чуйского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского и Чунского районов действует режим ЧС.

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