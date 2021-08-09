Всем погорельцам из поселка Дальний Нижнеилимского района предоставили дома

А тех, кто помогал тушить огонь, поощрили благодарностями. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

По распоряжению Игоря Кобзева все девять семей из поселка Дальний Нижнеилимского района, чьи дома весной сгорели при крупном пожаре, обеспечены жильем. Выполнены и другие поручения губернатора.

- Локально отремонтированы электросети, обновлена минерализованные полоса вокруг населенного пункта, сделаны противопожарные разрывы, - рассказал советник губернатора Иркутской области Виктор Галицков, посетив поселок. - Территория, где находились сгоревшие постройки, очищена.

Людей, оставшихся без крыши над головой, поддержали деньгами, а еще выдавали им нужную бытовую технику и строительные материалы. Помимо этого, в Дальнем разместили два дополнительных противопожарных резервуара, привели в порядок летний водопровод, резервный источник водоснабжения и пожарные машины.

- Большое внимание произошедшей беде уделил лично губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, - сказал мэр Нижнеилимского района Максим Романов. - Он побывал в поселке, контролировал аварийно-восстановительные работы. И теперь отметил тех, кто принимал участие в ликвидации пожара и его последствий.

Так, сельчанам, тушившим огонь, торжественно вручили благодарственные письма губернатора. Также Игорь Кобзев поощрил спасателей и сотрудников районной администрации. Трое получили знак отличия «За честь и мужество», остальные - благодарности.

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