В Бурятии стала известна причина ДТП с автобусом, в котором находились студенты. Фото: СУ СК России по Бурятии

Следователи назвали причину крупного ДТП на трассе Улан-Удэ-Курумкан, которое произошло 6 августа. Напомним, на 22 километре, 61-летний водитель автобуса ПАЗ, который вез 25 студентов одного из университетов не справился с управлением и съехал в кювет. Там ПАЗик перевернулся. Пострадала одна студентка, у нее закрытый перелом ключицы. Остальные пассажиры получили ушибы и ссадины.

Сначала рассматривалась версия, что во время спуска по перевалу, у автобуса отказала тормозная система. При скорости в 40 км/ч, водитель в наиболее безопасном месте принял решение съехать в кювет. Однако при маневре автобус перевернулся

- Во время предварительного обследования видимых неисправностей и повреждений тормозной системы не выявлено, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - По одной из версий, водитель автобуса при спуске с перевала допустил перегрев тормозной системы, что могло повлечь отказ в ее работе.

Чтобы проверить эту версию следователей, и выяснить точные причины аварии, дорожно- назначена автотехническая судебная экспертиза.